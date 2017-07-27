İstanbul'daki sağanak yağışla birlikte ardı ardına felaket haberleri geliyor. Çatıların uçtuğu, camların kırıldığı fırtınada Osmanbey'de bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın duvarı çöktü.

MEZARLIK DUVARI ÇÖKTÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri Osmanbey'de bulunan Ermeni Mezarlığı'nın yıkılan duvarının altında 4 kişi kaldı. Çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada