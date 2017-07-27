OSMANBEY'DE BULUNAN PANGALTI ERMENİ MEZARLIĞI'NIN DUVARI ÇÖKTÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
İstanbul'daki sağanak yağışla birlikte ardı ardına felaket haberleri geliyor. Çatıların uçtuğu, camların kırıldığı fırtınada Osmanbey'de bulunan Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nın duvarı çöktü.
MEZARLIK DUVARI ÇÖKTÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
İstanbul'un en işlek yerlerinden biri Osmanbey'de bulunan Ermeni Mezarlığı'nın yıkılan duvarının altında 4 kişi kaldı. Çevredekilerin ve ekiplerin müdahalesiyle enkazdan çıkarılan 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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