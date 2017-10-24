Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber'de Osman Kavala ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINDA

Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi.

ZEKERİYA ÖZ İLE YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLMİŞTİ

Topuz, 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştiren polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanmıştı. Aynı zamanda ABD ile FETÖ arasındaki koordinasyonu da sağlayan Topuz'un, darbe girişimlerinde örgüt mensuplarıyla yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

Kaynak: haberinburada