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Osman Kavala, Tutuklu Konsolosluk Çalışanı Metin Topuz'la Aynı Soruşturmadan Gözaltında

OSMAN KAVALA, TUTUKLU KONSOLOSLUK ÇALIŞANI METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINDA

Kızıl Soros lakaplı iş adamı Osman Kavala'nın, FETÖ irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Tarih : 24 Ekim 2017, 09:20
Puan Ver : Osman Kavala, Tutuklu Konsolosluk Çalışanı Metin Topuz'la Aynı Soruşturmadan Gözaltında(8/10)4

Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve İstihbarat Şefi Nazif Karaman, A Haber'de Osman Kavala ile ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

METİN TOPUZ'LA AYNI SORUŞTURMADAN GÖZALTINDA

Karaman, "Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gözaltına alınan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'nın FETÖ'cülerle irtibatlı ABD Başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz'la aynı soruşturmadan gözaltına alındı" dedi.

ZEKERİYA ÖZ İLE YOĞUN İRTİBATI TESPİT EDİLMİŞTİ

Topuz, 17-25 Aralık kumpasını gerçekleştiren polis müdürleri ve firari savcı Zekeriya Öz ile yoğun irtibatı tespit edilince tutuklanmıştı. Aynı zamanda ABD ile FETÖ arasındaki koordinasyonu da sağlayan Topuz'un, darbe girişimlerinde örgüt mensuplarıyla yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği anlaşılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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