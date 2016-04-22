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OSMAN GAZİ'DE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI


OSMAN GAZİ'DE DİKKAT ÇEKEN AYRINTI
Tarih : 22 Nisan 2016, 16:25
Puan Ver : Osman Gazi'de Dikkat Çeken Ayrıntı(6/10)7


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün törenle açtığı İzmit Körfez geçişini sağlayan Osman Gazi Köprüsü'nün kavisli hali dikkat çekiyor.



Bu kavisin verilmesinin ise çok önemli bir nedeni var. Altınova-Hersek Lagünü, köprü projesinin dizaynını da etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi.



Tam kenarında yer alan Altınova'daki Hersek Lagünü, köprü projesini de etkiledi. Köprü, flamingoların uğrak yeri olan sulak alanının korunması amacıyla Altınova ayağından sonra sağa kavisli şekilde dizayn edildi. Eğer düz şekilde karşıya geçilmiş olsaydı, doğal alan köprünün altında kalacaktı.








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