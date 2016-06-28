

Hazine Müsteşarlığı'nın tepe ismi belli oldu.







Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Türkiye Finans eski Genel Müdürü Osman Çelik'in, Hazine Müsteşarı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladım. Çelik, özel sektör deneyimi olan başarılı bir ekonomist, hayırlı olsun" dedi.







Türkiye Finans Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Osman Çelik, dün istifa ederek bu görevlerinden ayrılmıştı.







Hazine'de müsteşarlık görevi, İbrahim Çanakcı'nın IMF'de İcra Direktörü olarak göreve başladığı 2014 yılı sonundan bu yana vekaleten yürütülüyordu.







OSMAN ÇELİK KİMDİR?







1964 Erzincan doğumlu olan Osman Çelik, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. Çelik, 1986-1987 yıllarında arasında Devlet İstatistik Enstitüsü'nde Ekonomist olarak çalıştı. Bankacılık kariyerine 1988-1995 yılları arasında Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde Uzman ve Baş Uzman olarak başlayan Çelik, 1995-1999 yıllarında İhlas Finans Kurumu'nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü görevinde bulundu. 1999-2005 yılları arasında Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Çelik, 2006-2013 yılları arasında ise Türkiye Finans'ta Krediler'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Çelik, Ekim 2013'ten Ticari Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Haziran 2015'ten itibaren ise Genel Müdür olarak görevine devam etti.