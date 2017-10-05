HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, "Kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.



HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e hapis cezası verildi.



BAYDEMİR, DURUŞMAYA KATILMADI



Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına Baydemir katılmazken, avukatı hazır bulundu.



AVUKATI, HAKARET SUÇUNU REDDETTİ



Baydemir'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, toplumsal bir olay esnasında sarf edilen sözlerin, toplulukta bulunanlardan kime yönelik sarf edildiğinin belirlenemediğini, bundan dolayı hakaret suçunun oluşmayacağını ileri sürdü. Müvekkilinin üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını iddia eden Baydemir, müvekkilinin beraatini talep etti.



BAYDEMİR'E 1 YIL 5 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ



Mahkeme, Baydemir'in üzerine isnat edilen "hakaret" suçunu işlediğinin sabit olduğunu gerekçe göstererek, 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



























Kaynak: haberinburada



