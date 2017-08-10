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OSMAN AŞKIN BAK: SÜPER KUPA VE TÜRKİYE KUPASI'NDA E-BİLET'E GEÇTİK


Osman Aşkın Bak: Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda E-Bilet'e Geçtik
Tarih : 10 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : Osman Aşkın Bak: Süper Kupa Ve Türkiye Kupası'nda E-Bilet'e Geçtik(7/10)3

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenledi.

Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları da katıldı.

"KUPA FİNALLERİNDE E-BİLET UYGULAYACAĞIZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

Öte yandan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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