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Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülünü Alan Guillermo Del Toro Kimdir?
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Oscar'da en iyi yönetmen ödülünü alan Guillermo del Toro kimdir?

OSCAR'DA EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜNÜ ALAN GUİLLERMO DEL TORO KİMDİR?

90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film The Shape of Water seçildi. Filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Peki törene damga vuran yönetmen kimdir?

Tarih : 05 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Oscar'da En İyi Yönetmen Ödülünü Alan Guillermo Del Toro Kimdir?(7/10)3

90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. En iyi film The Shape of Water seçilirken, filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buluyor. En iyi film The Shape of Water seçilirdi. Peki en iyi yönetmen ödülünü alan Guillermo del Toro kimdir?

SENARİST, YÖNETMEN VE FİLM YAPIMCISI

Guillermo del Toro 9 Ekim 1964 yılında Meksika - Guadalajara'da doğmuş olan Senarist, yönetmen ve film yapımcısıdır. Lise eğitimi sırasıdna kısa filmler çekmeye başlayan ünlü yönetmen, daha sonra Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos'a gitti ve 1980'lerin ortalarında, Meksika sinema pazarına yönelik hizmet veren şirketi Necropia'yı yarattı.

KORKU DÜNYASI VE FANTASTİK OLAYLARDAN ESİNLENDİ

1993'te senaryosunu da yazmış olduğu Cronos filminin yönetmenliğini yapan ünlü senarist ve yönetmen Toro, 2001'de Devil's Backbone filminin yönetmenliğini yapmıştır. Korku dünyası ve fantastik olaylar Guillermo del Toro'nun esinlendiği şeyler oldu.

150 MİLYON HASILATLI BLADE 2 FİLMİNİ ÇEKTİ

Bu nedenle yeni bir arayışa giren ünlü yönetmen Wesley Snipes'in dünya çapında 150 milyon dolardan fazla hasılat elde eden vampir filmi Blade II'nin yönetmenliğini yaptı.

PAN'IN LABİRENTİ'YLE KARİYERİNDE ZİRVEYE ULAŞTI

Daha sonra Hellboy ve Hellboy 2: Altın Ordu filmlerini çeken Guillermo del Toro, 2006 yılında senaryosunu da yazdığı Pan'ın Labirenti filmi ile kariyerinde zirveye ulaşmıştır. Film dünya çapında 80 milyondan fazla hasılat elde etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan filmlerden biri oldu.

2013'te Pacific Rim filminin yönetmenliğini yapan Guillermo del Toro son olarak Suyun Sesi filmi ile yönetmenlik becerilerini göstermiş, birçok prestijli ödüle aday gösterilmiştir.

GUİLLERMO DEL TORO'NUN ÖNE ÇIKAN FİLMLERİ

Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı filmler şu şekildedir;

The Shape of Water (2017)/ Ayrıca Senarist

Kızıl Tepe (2015)/ Ayrıca Senarist

Pasifik Savaşı (2013)/ Ayrıca Senarist

Hellboy 2 - Altın ordu (2008)/ Ayrıca Senarist

Pan'ın Labirenti (2006)/ Ayrıca Senarist

Hellboy (2004)/ Ayrıca Senarist

Blade II (2002)

Şeytanın Belkemiği (2001)/ Ayrıca Senarist

Tehlikeli yaratıklar (1997)/ Ayrıca Senarist

Cronos (1993)/ Ayrıca Senarist

ALDIĞI ÖDÜLLER

Guillermo del Toro 2007'de Pan'ın Labirenti filmi ile En İyi Yönetmen Dalında Ariel Ödülü ve Hugo En İyi Uzun Biçim Dramatik Sunum Ödülü'nü kazanmıştır. 2017'de Suyun Sesi filmi ile ünlü yönetmene Altın Aslan, Altın Küre En İyi Yönetmen Ödülü, Amerikan Yönetmenler Birliği Film Dalında En İyi Yönetmen Ödülü ve Film Eleştirmenleri En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandırmıştır.


KİŞİSEL HAYATI

Guillermo del Toro 1986'da Lorenza Newton ile evlenmiş, çiftin 2 kızı olmuştur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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