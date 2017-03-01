Cinsel taciz mağdurlarının gönüllü sözcüsü olan Brie Larson'ın, 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanan Casey Affleck'i alkışlamaması dikkati çekti.



Cinsel taciz mağdurlarının gönüllü sözcüsü olan 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brie Larson'ın, 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanan Casey Affleck'i alkışlamaması dikkati çekti.







2010 yılında 2 kadın, Amerikalı oyuncu Casey Affleck hakkında taciz şikayetinde bulunmuştu. Hakkında soruşturma açılan Affleck, 2 kadınla anlaşıp tazminat ödeyerek davadan kurtulmuştu.







Geçtiğimiz pazar gecesi ünlü oyuncunun 'Manchetster By The Sea' (Yaşamın Kıyısında) filmiyle 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanması "Tacizciler onurlandırılıyor" tepkilerine neden oldu.







kaynak:gazetevatan