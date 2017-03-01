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oscar töreni'nde taciz şoku!

OSCAR TÖRENİ'NDE TACİZ ŞOKU!

Cinsel taciz mağdurlarının gönüllü sözcüsü olan Brie Larson'ın, 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanan Casey Affleck'i alkışlamaması dikkati çekti.

Tarih : 01 Mart 2017, 13:31
Puan Ver : Oscar Töreni'nde Taciz Şoku!(10/10)9


Cinsel taciz mağdurlarının gönüllü sözcüsü olan 27 yaşındaki Amerikalı oyuncu Brie Larson'ın, 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanan Casey Affleck'i alkışlamaması dikkati çekti.

 

2010 yılında 2 kadın, Amerikalı oyuncu Casey Affleck hakkında taciz şikayetinde bulunmuştu. Hakkında soruşturma açılan Affleck, 2 kadınla anlaşıp tazminat ödeyerek davadan kurtulmuştu.

 

Geçtiğimiz pazar gecesi ünlü oyuncunun 'Manchetster By The Sea' (Yaşamın Kıyısında) filmiyle 'En İyi Aktör' Oscar'ını kazanması "Tacizciler onurlandırılıyor" tepkilerine neden oldu.



 



kaynak:gazetevatan








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