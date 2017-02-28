Nusaybin'de 3 Pkk'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Oscar Skandalının Nedeni Ortaya Çıktı
Demba Ba İstanbul'a Döndü Ve...
Savaş Alanına Çevirdiler! Pitbull, Taş, Sopa, Satır...
Yüksekova'da İmalathaneler Ve Toptancılar Denetlendi
Alman Havaalanlarında Yolcu Rekoru!
Chp Lideri Kılıçdaroğlu Konuşuyor
Tam Bir Mucize! Kulağınızda Bu Noktalara Bastırırsanız...
Rusya İle Normalleşme Çabaları 'meyve' Verdi
Tolga Çevik'ten Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Aziz Yıldırım Samandıra'da
Alanya'da Öğretmen Hakkında Cinsel İstismar Davası
İşte Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri!
İstanbul Üniversitesi'nde Gerginlik
Dolar Güne Düşüşle Başladı
Tsk'dan Hürriyet'in Skandal Cunda Bildirisine Sert Yanıt!
Tek Rakibimiz Medipol Başakşehir
Başbakan Yıldırım'dan 'kürdistan Bayrağı' Eleştirilerine Yanıt
Pkk Bir Günde 52 Mit'çiyi İnfaz Etti İddiası
Romatizma Ağrısı Çekenlere Şifa Veriyor!

oscar skandalının nedeni ortaya çıktı

OSCAR SKANDALININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Önceki gece düzenlenen törenle Oscar Ödülleri 83'üncü kez sahiplerini bulurken, geceye damga vuran yanlış zarf skandalının sorumluları belirlendi.

Tarih : 28 Şubat 2017, 17:04
Puan Ver : Oscar Skandalının Nedeni Ortaya Çıktı(6/10)5


2017 Oscar törenine damga vuran yanlış anons skandalının sorumlusunun 83 yıldır Oscar törenlerindeki oylama sürecini yöneten PricewaterhouseCoopers (PwC) isimli şirket olduğu ortaya çıktı. En iyi film Oscar'ını kazananın önce La La Land olarak açıklanması, ardından da Moonlight olarak düzeltilmesinin yankısı sürerken PwC'nin açıklaması merakla bekleniyordu.



 



kaynak:cnntürk






Etiketler: Oscar  Skandalının  Nedeni  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER