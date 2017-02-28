OSCAR SKANDALININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Önceki gece düzenlenen törenle Oscar Ödülleri 83'üncü kez sahiplerini bulurken, geceye damga vuran yanlış zarf skandalının sorumluları belirlendi.
2017 Oscar törenine damga vuran yanlış anons skandalının sorumlusunun 83 yıldır Oscar törenlerindeki oylama sürecini yöneten PricewaterhouseCoopers (PwC) isimli şirket olduğu ortaya çıktı. En iyi film Oscar'ını kazananın önce La La Land olarak açıklanması, ardından da Moonlight olarak düzeltilmesinin yankısı sürerken PwC'nin açıklaması merakla bekleniyordu.
kaynak:cnntürk
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