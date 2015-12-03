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oscar pistorius'un temyiz davasında karar çıktı

OSCAR PİSTORİUS'UN TEMYİZ DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olarak tarihe geçen ve kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı sporcu Oscar Pistorius'un temyiz davasında karar çıktı. Yargıtay Ceza Dairesi, Pistorius'un cinayetten yargılanmasına hükmetti.

Tarih : 03 Aralık 2015, 16:41
Puan Ver : Oscar Pistorius'un Temyiz Davasında Karar Çıktı(10/10)11


Başyargıç Lex Mpati'nin başkanlığında Nonkosi Mhlantla, Eric Leach, Steven Majiedt ve Elizabeth Baartman'den oluşan beş kişilik yargıç heyetiyle yürütülen temyiz davasında kararın gerekçelerini açıklayan yargıç Eric Leach, ünlü sporcunun "Dikkatsizlik sonucu adam öldürmekten" yargılanmasını hukukun yanlış uygulanması olarak değerlendirdi.



İhmal sonucu öldürme cezasının yanlış uygulandığına dikkat çeken Leach, balistik incelemenin açıkça Pistorius'un tuvalette birinin olduğunu bildiğine kanıt olduğunu, hatta kendisini saklayacak kadar alanın bile olmadığını söyledi.



Oscar Pistorius'un kırılganlığı konusunda da yargıç şunları söyledi:



"Pistorius, silah kullanmada çok iyi eğitilmiş birisidir. Kapıya dört el ateş etmesine rağmen, bu tavrını açıklayan makul bir neden gösterememiştir. Kapının ardındaki kişinin ölebileceğinin öngörüldüğünden asla şüphem yoktur."



İHMAL SONUCU ÖLDÜRMEKTEN KASTEN CİNAYETE



"Kapının ardındaki kişi kim olursa olsun, ünlü sporcunun hayatının tehlikede olmasını gerektiren mantıklı bir delil yoktur" diyen yargıç, cezanın ihmal sonucu öldürmekten, kasıtlı öldürmeye dönüştürülmesi gerektiğini açıkladı.



Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "Dikkatsizlik sonucu öldürmekten" 5 yıl hapse mahkum edilmişti. 29 yaşındaki Pistorius, mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek kilitli olan tuvaletin kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu. Güney Afrikalı paralimpik sporcu hakkında 7 ay süren davanın ardından geçen yıl ekim ayında hüküm verilmişti. 20 Ekim'de şartlı tahliye edilen Pistorius'un kalan 4 yıllık cezasını amcasının evinde gözetim altında geçirmesi kararlaştırılmıştı.








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