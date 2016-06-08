

22 yıl aradan sonra "En İyi Erkek Oyuncu" Oscar'ını alan Leonardo DiCaprio'nun Mevlana'nın hayatını canlandıracağı konuşuluyor.







Gladyatör filminin de senaryo yazarlarından olan David Franzoni'nin Mevlana'nın hayatıyla ilgili bir film için metin yazmaya başlayacağı gündeme geldi. Guardian gazetesinin haberine göre, filmde oynayabilecek aktörler arasında Leonardo DiCaprio'nun da adı geçiyor.







Metin yazarı Franzoni, gazeteye verdiği demeçte Mevlana için "Shakespeare gibi biri. Olağanüstü bir yeteneği ve içinde yaşadığı toplum için olağanüstü önemi var. Böyle kişiler her zaman incelenmeye değer" dedi.







Guardian gazetesi Mevlana'yı, "Gençliğinde, Moğol istilasından kaçmak için bugünkü Afganistan'da bulunan memleketinden kaçmak zorunda kalan bu öğretmen ve Sufi şair Bağdat, Mekke ve Şam'a gittikten sonra ailesi ile Konya'ya yerleşiyor ve geç yaşa kadar yaşamış" diyerek tanıttı.







Filmin çekimine gelecek yıl başlanması bekleniyor.