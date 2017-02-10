Oscar Adayları Provada Buluştu!
Dizel Sayısı 10 Yılda Yüzde 400 Arttı
Yök'ten Khk'lar İle İlgili Açıklama
Referandum Ne Zaman Yapılacak? Flaş Açıklama
Rusya'dan Fenerbahçe Sözleri: Çok Güçlüler
Murat Yıldırım Referandum Kararını Açıkladı
Akciğer İltihabını Tamamen Temizliyor Ve…
Trump Konuştu, Altın Çakıldı!
Sibirya'dan Geldi! Pazar Yurdu Saracak!
104'er Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi!
İngiltere Genelkurmay Başkanı Peach Ankara Da
Facebook Üzerinde Yaptığı Canlı Yayında İntihar Etti
Çanakkale De 4.9 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Enes'in Katillerine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
Galatasaray Riekerink'i Neden Göndermiyor?
Sertab Erener'in Vapur Konseri Kurgu Mu?
Otomobilde Cam Film Cezasında Gelişme
Aşırı Alerjik Çocuklar İçin 5 Önlem
Bahçeli Den Çok Konuşulacak Açıklamalar: Referandum...
Brezilya'da Kamu Çalışanları Polisle Çatıştı

oscar adayları provada buluştu!

OSCAR ADAYLARI PROVADA BULUŞTU!

26 Şubat'ta sahiplerini bulacak Oscar ödülleri öncesi adaylar prova yemeğinde bir araya geldiler

Tarih : 10 Şubat 2017, 13:51
Puan Ver : Oscar Adayları Provada Buluştu!(7/10)4



Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'a sayılı günler kala, 2017 yılının adayları prova yemeğinde buluştu. Önceki akşam Beverly Hills'te düzenlenen geceye Oscar adaylarının neredeyse eksiksiz katılması dikkat çekerken, kadın yıldızlar şıklıklarıyla göz doldurdu.




İkinci çocuğuna hamile olan ve önümüzdeki günlerde doğum yapması beklenen Natalie Portman'ın da hazır bulunduğu organizasyonda Nicole Kidman, Emma Stone, Michelle Williams, Ryan Gosling, Denzel Washington, Isabelle Huppert, Matt Damon, Mel Gibson ve Justin Timberlake gibi yıldız isimler boy gösterdi.



 



kaynak:habertürk










Etiketler: Oscar  Adayları  Provada  Buluştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER