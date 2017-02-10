OSCAR ADAYLARI PROVADA BULUŞTU!
26 Şubat'ta sahiplerini bulacak Oscar ödülleri öncesi adaylar prova yemeğinde bir araya geldiler
Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar'a sayılı günler kala, 2017 yılının adayları prova yemeğinde buluştu. Önceki akşam Beverly Hills'te düzenlenen geceye Oscar adaylarının neredeyse eksiksiz katılması dikkat çekerken, kadın yıldızlar şıklıklarıyla göz doldurdu.
İkinci çocuğuna hamile olan ve önümüzdeki günlerde doğum yapması beklenen Natalie Portman'ın da hazır bulunduğu organizasyonda Nicole Kidman, Emma Stone, Michelle Williams, Ryan Gosling, Denzel Washington, Isabelle Huppert, Matt Damon, Mel Gibson ve Justin Timberlake gibi yıldız isimler boy gösterdi.
kaynak:habertürk
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