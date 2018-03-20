ÖRÜMCEK AĞI FORMALAR TARİH OLDU! İŞTE MİLLİ TAKIMIN YENİ FORMASI
A Milli Futbol Takımımızın yeni dönemde giyeceği forma belli oldu. Çok tepki çeken örümcek ağına benzeyen forma tarih oldu.
A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı. Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.
AY-YILDIZ TAM KALBİN ÜSTÜNDE
Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.
Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor.
TERİ VÜCUTTAN ARINDIRAN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLDİ
Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.
Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan yaratıldı. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geribildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vapor Knit teknolojisi malzeme kullanıldı.
İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici Vapor Knit teknolojisiyle özel tasarlandı.
Kaynak: haberinburada
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