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örümcek adam: eve dönüş'ten yeni fragman!

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ'TEN YENİ FRAGMAN!

"Eve Dönüş" Örümcek Adam'ın son serisi olarak karşımıza çıkıyor. Serinin bu filminde Örümcek Adam'ı Tom Holland canlandırıyor. İşte Örümcek Adam Eve Dönüş yeni fragmanı!

Tarih : 29 Mart 2017, 12:08
Puan Ver : Örümcek Adam: Eve Dönüş'ten Yeni Fragman!(6/10)7


"Eve Dönüş" Örümcek Adam'ın son serisi olarak karşımıza çıkıyor. Serinin bu filminde Örümcek Adam'ı Tom Holland canlandırıyor.



ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YENİ FRAGMANI



Filmin yapımcılığını  Kevin Feige ve Amy Pascal üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Jon Watts yer alıyor. Filmde, Tom Holland'a Michael Keaton, Zendaya, Donald Glover, Jacob Batalon, Laura Harrier, Tony Revolori, Tyne Daly, Bokeem Woodbine, Marisa Tomei ve Robert Downey Jr. gibi oyuncular eşlik ediyor.



 



kaynak:habertürk








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