ÖRÜMCEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUK 12 ŞİŞE PANZEHİRLE KURTARILDI
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde "huni ağ örümceği"nin ısırdığı 10 yaşındaki çocuk, 12 şişe panzehir enjekte edilerek kurtarıldı.
Chanel 9 News'in haberine göre, Central Coast bölgesinde yaşayan Matthew Mitchell adlı çocuk, ayakkabısına saklanan örümcek tarafından ısırıldı.
Ailesinin hemen Gosford hastanesine kaldırdığı Mitchell'e müdahale eden doktorlar, çocuğu, ülke tarihinde şimdiye kadarki en yüksek doz olan 12 şişe panzehir vererek kurtarmayı başardı.
kaynak:sabah
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