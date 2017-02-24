

Chanel 9 News'in haberine göre, Central Coast bölgesinde yaşayan Matthew Mitchell adlı çocuk, ayakkabısına saklanan örümcek tarafından ısırıldı.







Ailesinin hemen Gosford hastanesine kaldırdığı Mitchell'e müdahale eden doktorlar, çocuğu, ülke tarihinde şimdiye kadarki en yüksek doz olan 12 şişe panzehir vererek kurtarmayı başardı.







kaynak:sabah