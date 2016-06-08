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'oruçluyken kredi kartını evde bırakın'

'ORUÇLUYKEN KREDİ KARTINI EVDE BIRAKIN'

Tüketici Sorunları Derneği ve Bilinçli Tüketiciler Platformu, ramazan ayında gereksiz harcamaların önüne geçilmesi için oruçlu olunan saatlerde tüketicilere, kredi kartlarını evde bırakmalarını önerdi.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:53
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Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, çalışanların genel olarak alışverişlerini iş çıkışı eve giderken yaptığını söyledi.



"LİSTEYLE MARKETE GİDİLMELİ"

Ağaoğlu, akşam saatlerinde yapılan alışverişlerde tüketicilerin günün yorgunluğu ve açlık hissinin artmasıyla gereksiz harcamalar yapabildiğini belirterek, "Özellikle ramazan ayında uzun süren oruç saatlerinin sonlarına doğru iştah ve ihtiyaç duygusu artıyor. Bu nedenle tüketiciler, iftara kadar zaman geçirmek adına akşam saati marketlere gidiyor. Burada da gereksiz harcamalar yapılabiliyor." dedi.



Tüketicilere, oruçlu oldukları ramazan günlerinde yanlarına kredi kartlarını almamalarını, alışverişlerini sabah saatlerinde zindeyken, açlık hissetmeden yapmalarını öneren Ağaoğlu, bir listeyle markete gidilmesini tavsiye etti.








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