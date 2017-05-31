

Ramazan ayında uzun süre aç kalınması ve gün içinde sıvı tüketilememesi kötü ağız kokusunun oluşumuna zemin hazırlayabiliyor. Sosyal yaşamı da olumsuz etkileyen kötü ağız kokusu için birkaç püf noktasına dikkat etmek yeterli olabiliyor. Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dr. Dt. Aslı Tapan, Ramazan ayında ağız kokusunu önlemenin yolları hakkında bilgi verdi.







HER 4 KİŞİDEN BİRİ AĞIZ KOKUSU YAŞIYOR







Halitozis yani halk arasında bilinen adıyla kötü ağız kokusu, toplumda her 4 kişiden birinde yaşanmaktadır. Sosyal hayatta ciddi sorunlara yol açan ağız kokusu, diş çürüğü ve diş eti problemlerinden sonra en sık diş doktoruna gitme nedenleri arasında yer almaktadır. Kötü ağız kokusunun en büyük nedeni, dişlerdeki ve ağız boşluğundaki bakterilerin artıkları olan sülfürlü birleşiklerden kaynaklanmaktadır. Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk ağız kokusunu artırabilirken sindirim sistemi, sinüzit, bademcik, farenjit veya ciğerlerdeki rahatsızlıkların belirtisi olarak da kötü ağız kokusu ortaya çıkabilmektedir.







Oruç tutulurken beslenme düzeninin tamamen değişmesi, uzun süre aç ve susuz kalınmasına neden olmaktadır. Aç kalınan sürenin uzunluğuna bağlı olarak ağızda kolayca çoğalma ortamı bulan bakteriler, diş çürüklerini artırabilirken kötü kokuya da neden olabilmektedir. Özellikle sahurdan sonra gerekli diş temizliğinin yapılması bakteri oluşumunu azaltmaktadır. Yemeklerden hemen sonra dış fırçalamak yerine en az 1 saat sonra dişlerin fırçalanması ağız kokusuna neden olan bakteri oluşumunu azaltırken dişlerin daha az yıpranmasını sağlamaktadır. Eksiksiz bir ağız bakımı için dişlerin fırçalanmasıyla yetinilmeyip arayüz fırçaları ya da diş ipi kullanılması gerekmektedir. Koku ağızdan kaynaklanıyorsa, dişeti hastalıkları, diş çürüğü ağızdaki eski dolgu ve kaplamalar kontrol edilmelidir. Farklı rahatsızlıklara bağlı olarak gelişebilen kötü ağız kokusu ağız içi tükürük akımının azalmasına neden olan stres kaynaklı da yaşanabilmektedir. Stres, vücut sağlığının yanında ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkileyerek kötü ağız kokusuna yol açabilmektedir.







kaynak:habertürk