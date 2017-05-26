

Açlığın psikolojisi büyüleyicidir. Açlığın gücü, zararlı kalorilerden kurtulmak değil, faydalı hormonal gelişim sağlamasıdır. Esas faydalarından biri insülünin azalması olsa da, noradrenalin, kortizol ve büyüme hormonunda artış sağlar.







Bu ne demek biliyor musunuz?







Burada insan büyüme hormonuna odaklanıyoruz.







İnsan Büyüme Hormonu







HGH hipofiz bezi(ana salgı bezi) tarafından üretilen, çocuk ve ergenlerin isminden de belli olduğu gibi gelişimlerinde büyük rol oynamaktadır. Ancak yetişkinlerde de bir rolü vardır. HGH eksikliği yetişkinlerde yüksek seviyede vücut yağı artışına, yağsız vücut kütlesinin(sarkopeni) ve kemik kütlesinin azalmasına(osteopeni) yol açar.







Hipofiz bezi tarafından salgılandığında, HGH kan akışında sadece birkaç dakika bulunur. Metabolizma için, en önemlisi İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü 1 olan büyüme faktörlerinden birkaçına dönüştürüldüğü karaciğere gider(IGF1).







Bu yüksek insülin seviyeleri ve pek çok sağlıksızlık sonucuyla da bağlantılı olan aynı IGF1'dir, ancak unutmayın, HGH'den IGF1'in bu kısa salınımı, en çok sadece birkaç dakika sürer. Tüm hormonlar hem yüksek seviyeler hem de bu seviyelerde devamlılık gerektiren direnç gelişimini önlemek için kısa patlamalarla doğal olarak salgılanır(bu da aslında insülin direncinin nasıl oluştuğudur).







Büyüme hormonu uyku esnasında salgılanır ve karşıt düzenleyici hormonlardan biridir. HGH kortizolla beraber ve adrenalinle glikojeni parçalayarak kandaki glikozu arttırır – böylece isminden de belli olduğu gibi insüline karşı koyar. Bu hormonlar tipik olarak "karşıt düzenleme dalgalanması" esnasında bir nabızda salgılanır.







İnsanlar güne başlarken biraz enerji almak için kahvaltı "yapmalısın" derler; tamamen yanılıyorlar.







Kendinizi enerji almak için şeker dolu mısır gevrekleriyle ya da reçelli tostlarla doldurmanıza gerek yoktur. İşte bu yüzden 12 saattir bile bir şey yemeseniz de sabah en az hissettiğiniz şey açlıktır.







kaynak:sabah