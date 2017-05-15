Freni Boşayan Kamyonet Okul Duvarına Çarptı: 7 Yaralı
Alfa'nın Marka İmajı Maserati'ye Yaklaştı
Omega-3 Ve D Vitamini Eksiliği Olanlar Dikkat!
Tunceli'de Operasyona Çıkan Askerlere Ateş Açıldı: 1 Asker Yaralı
Kriptosu Çözülen Bylock Yazışmaları Mahkemelere Gönderildi
Sgk 4 Ana Alanda Güçlü Bir Şekilde Çalışıyor
Thy Yasağa Rağmen Yolcu Sayısını Yüzde 2.5 Artırdı
Beykoz'da Moloz Yüklü Kamyon Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma
Mavi Jeans Hisselerini Halka Arz Ediyor
Kamuya 60 Bin Personel Alınacak!
Turkcell Ve Huawei'den Yerli Üretim İmzası
Bunu Yapanlardan Toki Evleri Geri Alındı
Konut Fiyatlarında En Çok Artış Bursa'da
Galatasaray'ın Borcu 2 Milyar 391 Milyon Lira
Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!
Millilerimiz Belarus'ta En İyi Çıkışı Yaptı
Chp'de Böke'nin Koltuğuna Atanan İsim Belli Oldu
Başbakan Yıldırım Son Kez Ak Parti Grubuna Hitap Edecek
Putin: Suriyeli Kürtlere Silah Vermeyeceğiz

oruç tutarken zayıflamak mümkün mü?

ORUÇ TUTARKEN ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?

Yaz mevsiminin yiyeceklerinin genellikle daha hafif ve daha yağsız olduğu için, kilo artışına da neden olmadığını belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bol meyve ve sebze ağırlıklı sofraların ise Ramazan'da kilo vermeyi sağladığını söyledi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:24
Puan Ver : Oruç Tutarken Zayıflamak Mümkün Mü?(9/10)7


Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Ramazan ayı kişilerin kilolarını koruyabilmekte en çok zorlandıkları dönemdir. Oruç tutanlar için bu durum büyük sıkıntı yaratırken, farkında olmadan aynı ailenin içerisinde olup oruç tutmayanlar da bu durumdan nasiplerini alırlar. Zengin iftar sofraları, Ramazan ayının getirdiği birliktelikler, düzenli sofralar, akşam geç saatlerde ve bol miktarlarda yenen yemekler ne yazık ki bir ay içerisinde kişilerde kilo artışına sebep olur" dedi.



Son senelerde Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesinin, günlerin çok uzun olmasının, sahur saatinden iftar vaktine kadar geçen yaklaşık 17 saatlik süre de; oruç tutanları zorlar ya da zorlayacağını düşündürdüğünü kaydeden Enç, "Çok uzun süre aç kalacağını düşünen kişiler, sahur vaktinde olabildiğince fazla yiyebilmeyi düşünerek, gün boyunca sadece bu şekilde idare edebilir. Fazla çeşit ve miktardaki sahur öğünlerinden sonra, tekrar uykuya geçilmesi kilo alınması için birinci sebeptir. Uzun saatler aç kalındıktan sonra yüksek miktarda ve kalorilerde tüketilen, çeşidin bol olduğu iftar sofraları da; iftar saatinden sonra hareketin sınırlı olması sebebi ile yine kilo artışına neden olabilir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Oruç  Tutarken  Zayıflamak  Mümkün      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER