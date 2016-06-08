

Yaz mevsiminin güzide meyvelerinden olan kalun ve karpuz, sahurda soğuk olarak tüketildiğinde ciddi anlamda susuzluğunuzu önlemiş olacaktır. Dilerseniz bu meyveleri sorbe olarak da tüketebilirisiniz.







Ramazan ayının yaza denk gelmesi oruç tutanları tedirgin yapsa da yaz meyveleri imdatlarına yetişti. Kavun ve karpuzdan sonra etkili olan bir diğer meyve; şeftali!







Şeftaliden komposto yapabilir ya da meyve salatası halinde sahurda bolca tüketebilirsiniz. Mide ve bağırsakları düzenleyen şeftali, oruç tutarken susamanıza engel olacak...







Bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren domates, kelimenin tam anlamıyla serinleten bir gıda. Bizim önerimiz, sahur sofranızda çeri domateslerini (kesmeden) derin bir kase içerisinde buz ile bekletmeniz. Bu şekilde beklettiğinizde, siz sofradan kalkana kadar domatesler soğuk kalacaktır.







Sağlığa binbir çeşit faydası olan yoğurt, Ramazan'da da bizleri yalnız bırakmıyor. Evde mayaladığınız tuzsuz yoğurt, sıcak günlerde serinlemeniz için birebir!