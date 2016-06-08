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oruç tutarken susuzluğu gideren 7 besin

ORUÇ TUTARKEN SUSUZLUĞU GİDEREN 7 BESİN

Ramazan ayında oruç tutanların en zorlandığı aşama şüphesiz susuzluk... Sahurda tok tutan gıdaları yiyerek açlığınızı bastırıyorsunuz, peki ya susuzluk? Yaz aylarına denk gelen Ramazan'ı oldukça rahat geçirmeniz için susuzluğu önleyen 7 gıdayı sizlerle paylaşıyoruz!

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:19
Puan Ver : Oruç Tutarken Susuzluğu Gideren 7 Besin(10/10)8


Yaz mevsiminin güzide meyvelerinden olan kalun ve karpuz, sahurda soğuk olarak tüketildiğinde ciddi anlamda susuzluğunuzu önlemiş olacaktır. Dilerseniz bu meyveleri sorbe olarak da tüketebilirisiniz.



Ramazan ayının yaza denk gelmesi oruç tutanları tedirgin yapsa da yaz meyveleri imdatlarına yetişti. Kavun ve karpuzdan sonra etkili olan bir diğer meyve; şeftali!



Şeftaliden komposto yapabilir ya da meyve salatası halinde sahurda bolca tüketebilirsiniz. Mide ve bağırsakları düzenleyen şeftali, oruç tutarken susamanıza engel olacak...



Bol miktarda kalsiyum, magnezyum ve potasyum içeren domates, kelimenin tam anlamıyla serinleten bir gıda. Bizim önerimiz, sahur sofranızda çeri domateslerini (kesmeden) derin bir kase içerisinde buz ile bekletmeniz. Bu şekilde beklettiğinizde, siz sofradan kalkana kadar domatesler soğuk kalacaktır.



Sağlığa binbir çeşit faydası olan yoğurt, Ramazan'da da bizleri yalnız bırakmıyor. Evde mayaladığınız tuzsuz yoğurt, sıcak günlerde serinlemeniz için birebir!








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