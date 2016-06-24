

Oruç tutmanın tüm organizmayı dinlendirdiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Necati Örmeci, orucun sindirim sisteminde yarattığı etkilere dikkat çekti.







24 saatlik açlığın, gastrointestinal sistemde (GİS) peristaltik hareketlerde, bazal mide suyu salgısında, safra ve pankreas salgılarını uyaran hormon seviyelerinde azalmaya yol açtığını, yani bir başka deyişle organizmanın istirahate geçtiğini belirten Prof. Dr. Örmeci, bazal metabolizmanın yavaşladığını, istemli hareketler ve solunum sayısı azaldığı için enerji tasarrufu sağlandığını aktardı.







Yeniden beslenmeye geçilmesi durumunda ise bu durumun fizyolojik seviyelere geri döndüğünü dile getiren Örmeci, oruç tutmanın metabolizma üzerindeki etkileri ile ilgili şu bilgileri verdi:







ORGANİZMA DİNLENMEYE GEÇİYOR







"Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda 24 saatlik açlığın bazal metabolizmada % 50 düşüşe, pankreas bezi tarafından salgılanan enzimlerde, mide ve bağırsak mukozal kalınlığında azalmaya, karaciğer hücrelerinde küçülmeye, ince bağırsaklardaki tüysü uzantılarda (villus) kısalmaya yol açtığı, ıslak karaciğer ve GİS organlarının ağırlıklarında azalma meydana gelmediği görülmüştür. Beyaz seri hücrelerinden olan lenfositlerin ve miyelositer seri hücrelerin fonksiyonlarında artış ortaya çıkmaktadır. Bazal elektrolit sekresyonlarında değişiklik meydana gelmemektedir. Bu araştırmalar 24 saatlik açlık durumunda organizmanın dinlenmeye geçtiğini bize düşündürmektedir.”







Oruç tutan insanlarda organizmadaki değişikliklerle ilgili yapılmış ciddi boyutta araştırmaların bulunmadığını belirten Prof. Dr. Örmeci, “Ancak, oruç tutmanın yılda hiç olmazsa bir ay tüm organizmayı dinlendirdiği ve istirahata çektiğini söylemek mümkündür. Oruç tutmak vucudumuzun sigortasıdır. İnsan iradesini güçlendirmekte, manevi huzur vermekte ve fakir insanların psikolojilerini anlamamıza, toplumda dayanışmaya ve barışa hizmet etmektedir” dedi.