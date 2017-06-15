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oruç kalp sağlığına faydalı

ORUÇ KALP SAĞLIĞINA FAYDALI

Uzman Doç. Dr. Ahmet Çalışkan, kalp ve damar hastalarının ramazanda oruç tutup tutmaması konusunda bilgi verdi

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Oruç Kalp Sağlığına Faydalı(5/10)6


Orucun iyi kolesterolün yükselmesine kötü kolesterolün ise düşmesine neden olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Çalışkan, "Oruç normal insanlar için kalp sağlığına faydalıdır. Tabi kalp hastalarının durumuna göre oruç tutmaları mümkündür.



İHA'nın haberine göre; oruç, kalp hastalarını açlıktan dolayı sıkıntıya sokmuyor. İftar ve sahur sofralarında birden tüketilen ağır yemekler kalbi yoruyor. Uzun süre aç kalındıktan sonra aşırı miktarda yağlı, kolesterol ve sıvı tüketmeye bağlı olarak kalp yüklenmeye geliyor. Oruç, kalp ile kapak yetmezliği olan hastalarda koroner damar hastalarında ciddi sıkıntılara neden olabilir. Normal şartlarda sahur ve iftar arasındaki diyete dikkat edilirse orucun belli kalp rahatsızlıklarına faydasının olduğunu bile diyebiliriz" dedi.



Koroner damar hastalarına oruç tutulmasını önermediklerini aktaran Çalışkan, "Kalp ameliyatı olalı 1 seneyi geçmiş ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmış hastalarda her hasta kendi doktoruna danışmak şartıyla orucunu tutabilir. İleri dönem kalp yetmezliği olan hastalarda sahur ve iftarda aşırı yüksek alınmasına bağlı olarak kalp yetmezliği ağırlaşabilir. Bu yüzden ileri dönem kalp yetmezliği olan hastalara orucu tavsiye etmiyoruz. Orucun özellikle kalp ameliyatı olacak hastalarında hazırlık aşamasında tutmasını istemiyoruz. Bunun sebebi ise hastanın kullandığı ilaçların kullanımının değişmesi ve vücudundaki sıvı yüksekliğinin dengesizleşmesidir" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Oruç  Kalp  Sağlığına  Faydalı    haber

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