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ortaokulda dehşet! topu vermeyen arkadaşını bıçakladı

ORTAOKULDA DEHŞET! TOPU VERMEYEN ARKADAŞINI BIÇAKLADI

Rize Pazar'da yaklaşık 10 gün önce Pazar Fen Lisesi öğrencisi B.K.'nın arkadaşı Emir Taş'ı bıçakla öldürüp intihara kalkışmasından sonra, önceki gün de İstanbul'daki bir ortaokulda kan aktı.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:24
Puan Ver : Ortaokulda Dehşet! Topu Vermeyen Arkadaşını Bıçakladı(8/10)9


İstanbul Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir ortaokulun bahçesinde okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7'nci sınıf öğrencisi A.A., 8'inci sınıf öğrencisinden topu istedi, alamayınca ise göğsünden bıçakladı.

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, kendisinden 1 yaş büyük öğrenciyi yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir ortaokulun bahçesinde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, okula kaynaşma öğrencisi olarak gelen 7'nci sınıf öğrencisi A.A., iddiaya göre derste tuvalete gitmek istedi ve öğretmenin “Hayır” cevabı vermesi üzerine yine de sınıftan çıktı.



 



kaynak:hürriyet








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