ORTALIK SAVAŞA ALANINA DÖNDÜ! 20 KİŞİ SALDIRDI
Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde yaklaşık 20 kişi, bir işyerini basarak pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.
Olay saat 13.00 sıralarında, Erenler Nakliyeciler Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yaklaşık 20 kişi Nakliyeciler Sitesi'ne araçlarla gelerek bir nakliye firmasını bastı.
İşyerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açan kişiler olayın ardından kaçtı.
kaynak:habertürk
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