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Ortalık savaş alanına döndü! Pazarcılara biber gazlı TOMA'lı müdahale

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! PAZARCILARA BİBER GAZLI TOMA'LI MÜDAHALE

Bağcılar'da pazar alanı trafiği kilitlediği için belediye tarafından taşınmak istendi. Bazı pazarcılar yine aynı yere tezgah açıp eylem yapınca polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Tarih : 10 Mart 2018, 13:50
Puan Ver : Ortalık Savaş Alanına Döndü! Pazarcılara Biber Gazlı Toma'lı Müdahale(6/10)2

Bağcılar'da pazar alanı trafiği kilitlediği için belediye tarafından taşınmak istendi. Pazarcılar olaya tepki göstererek aynı yere tezgah açıp eylem yapınca polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

TRAFİĞİ KİLİTLEDİĞİ İÇİN PAZARIN TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ

Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTEREN PAZARCILAR TEKRAR AYNI YERE TEZGAH KURDU

Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi. Alkışlar ve sloganlarla caddeye yürüyen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi.

Polis, gruptan birini gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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