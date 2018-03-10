ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ! PAZARCILARA BİBER GAZLI TOMA'LI MÜDAHALE
Bağcılar'da pazar alanı trafiği kilitlediği için belediye tarafından taşınmak istendi. Bazı pazarcılar yine aynı yere tezgah açıp eylem yapınca polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Bağcılar'da pazar alanı trafiği kilitlediği için belediye tarafından taşınmak istendi. Pazarcılar olaya tepki göstererek aynı yere tezgah açıp eylem yapınca polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
TRAFİĞİ KİLİTLEDİĞİ İÇİN PAZARIN TAŞINMASINA KARAR VERİLDİ
Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi.
TEPKİ GÖSTEREN PAZARCILAR TEKRAR AYNI YERE TEZGAH KURDU
Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.
POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi. Alkışlar ve sloganlarla caddeye yürüyen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi.
Polis, gruptan birini gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.
Kaynak: haberinburada
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