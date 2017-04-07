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ortalık bir anda karıştı! konya- adana karayolu'nda...

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI! KONYA- ADANA KARAYOLU'NDA...

Konya-Adana Karayolu'nda 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı.

Tarih : 07 Nisan 2017, 09:03
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Konya-Adana Karayolu'nda 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından mahalle halkı yolu ulaşıma kapattı. Yaklaşık 2 saat yol ulaşıma kapanırken, güvenlik güçleri ile mahalleli arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Ardından ikna edilen mahalleli yolu ulaşıma açtı.



 



kaynak:milliyet








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