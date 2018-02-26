ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA: KUZEY KORELİ PONPON KIZLAR CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ OLARAK KULLANILIYOR
Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları devam ederken, Kuzey Koreli ponpon kızların ülkelerinde cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığı iddiaları gündemi sarstı.
Kış Olimpiyatları'nın en popüler isimleri olan Kuzey Kore'nin Güzeller Ordusu'yla ilgili şoke eden iddialar var. İddiaların arkasında Kuzey Kore'den kaçan Lee So Yeon bulunuyor. Askeri bir müzisyen olan Yeon, 2008 yılında Kuzey Kore'den kaçmayı başarmıştı.
POLİTİKACILARLA İLİŞKİYE GİRMEYE ZORLANIYORLAR
Lee So Yeon, Kış Olimpiyatları'nda büyük ilgi gören Ponpon Kızları'n Kuzey Kore'nin politik figürleri tarafından cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını iddia edildi. Bloomberg'e konuşan Yeon "Dışarıdan bakıldığında eğlenceli bir şovun parçası gibi duruyorlar ancak onlar ayrıca zorla partilere giderek Kuzey Koreli politikacılarla ilişkiye girmeye zorlanıyorlar" diye konuştu. Güzeller Ordusu'nun rejimin düzenlediği parti etkinliklerine gönderildiği ve buralarda cinsel ilişki kölesi olarak kullanıldığını savunan Kuzey Koreli, "İsteseler de istemeseler de buna zorlanıyorlar" şeklinde konuştu.
OLİMPİYATLARDAKİ MANZARA YANILTICI
Kuzey Kore'de kadınlarla ilgili insan hakları ihlalleri yaşandığını öne süren Yeon, olimpiyatlarda görülen manzaranın yanıltıcı olduğunu savundu. Lee So Yeon, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan insanların rehabilitasyonuna yardımcı olduğunu belirterek kendi deneyimlerinin dışında bu insanların anlattıklarının da Kuzey'de sürekli bir zorlama ve kontrol örüntüsü olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.
24 SAAT GÖZETİM ALTINDALAR
Yeon sadece amigo kızların değil sporcuların da Kuzey Kore lideri Kim Jong'un köleleri olduğunu iddia ederken "Ponpon kızlar uzun bir inceleme sürecinden geçerler, Güzeller Ordusu'na girenlere maaş verilmez, 24 saat gözetim altındadırlar, yanlış bir şey yaparlarsa cezaevine gönderilirler" dedi.
Kaynak: haberinburada
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