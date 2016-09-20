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ortalığı karıştıracak açıklama: federasyon beşiktaş'ı kolluyor

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK AÇIKLAMA: FEDERASYON BEŞİKTAŞ'I KOLLUYOR

F.Bahçe Basın Sözcüsü Mahmut Uslu karşılaşma sonrası ortalığı karıştıracak sözler etti.

Tarih : 20 Eylül 2016, 14:56
Puan Ver : Ortalığı Karıştıracak Açıklama: Federasyon Beşiktaş'ı Kolluyor(0/10)


Telegol mikrofonlarına konuşan Uslu, “Kasımpaşa'ya 5 gol atmamız hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. TFF ve hakemler Beşiktaş'ı kolluyor. Neden kolluyor anlamış değilim” derken, “Zorya çok iyi, taş gibi bir takım. Dinamo Kiev'i yenerek bunu gösterdi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'a çıkması gereken 3 kırmızı kart vardı. En son Akhisar'da Tosic atılmalıydı” ifadelerini kullandı.








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