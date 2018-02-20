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Ortadoğu'da sular ıasındı! İran, İsrail'i görüntülerle tehdit etti

ORTADOĞU'DA SULAR IASINDI! İRAN, İSRAİL'İ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

İran Hizbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzelerinin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 09:40
Puan Ver : Ortadoğu'da Sular Iasındı! İran, İsrail'i Görüntülerle Tehdit Etti(9/10)5

İsrail Başbakanı Netanyahu geçtiğimiz günlerde, düşürdükleri bir İHA ile İran'ı açık açık tehdit etmişti. İran'dan buna yanıt gecikmedi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

İran Hizbullah'ına ve Devrim Muhafızlarına yakın bir kanaldan İran'ın askeri füzelerinin İsrail'in önemli merkezlerinin lokasyon bilgileri ve görüntüleri paylaşıldı.

Hem görsel hem de videolu yayınlanan görüntülerde Hasan Nasrallah'ın konuşması ile son buldu. Video içindeki yazılara İsrail'in kullandığı İbranice açıklamalar konulması dikkatlerden kaçmadı.

HAYATİ ÖNEME SAHİP BÖLGELER

İran'ın videoda hedef tahtasına oturttuğu yerler Kariş, Tamar ve Leviathan oldu. Bu bölgelerin İsrail için hayati öneme sahip doğal gaz sahalarının olması dikkatten kaçmadı.

İsrail başbakanı Netanyahu'nun Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'a ait İHA'nın parçalarını göstermesi karşılığında İran'ın bu tepkiyi verdiği düşünülüyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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