Tsk: 47 Deaş'lı Terörist Öldürüldü!
Ortadoğu Ve Çin İle Savaşa Gireceğiz
Yusuf Erdoğan'dan 50 Bin Dolarlık Evlenme Teklifi
Türk Akımı'ndan Onlar Da Doğal Gaz Alabilir
Avrupa Birliği, O Ülkeyle Vizeleri Kaldırıyor!
Güneş Tutulması Ne Zaman?
Pfdk'dan Aziz Yıldırım'a Ceza!
Kiralık Konutta Talep De Kira Da Düştü
Merkez'in Döviz Rezervleri 269 Milyon Dolar Arttı
Hükümetten Flaş Dolar Açıklaması
Yunanistan'dan Tehlikeli Hamle!
Alerjik Sorunları Olan Çocuklar İçin Kolay Çözüm!
Zekai Aksakallı El Bab'a Gitti
Tuğba Özerk Tek Celsede Boşandı
Otizmli Çocuğumu Okuldan Attılar İddiası
Ses Kısıklığının Nedeni Bambaşka Olabilir!
Raspberry Pi Yapay Zekaya Kavuşuyor
Güneş Enerjili Yüzen Adalar Geliyor
Türkiye'nin İlk Espor Derbisi Berabere Sonuçlandı!
Ultimate Marvel Vs. Capcom 3 Ssistem Gereksinimleri Açıklandı

ORTADOĞU VE ÇİN İLE SAVAŞA GİRECEĞİZ


ORTADOĞU VE ÇİN İLE SAVAŞA GİRECEĞİZ
Tarih : 03 Şubat 2017, 09:02
Puan Ver : Ortadoğu Ve Çin İle Savaşa Gireceğiz(6/10)6


ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkeye vize yasağı getirmesi kararının arkasındaki isim olan Steve Bannon'ın, 1 yıl önce “Tartışmalı adaların bulunduğu Güney Çin Denizi'nde ve Ortadoğu'da, gelecek 5 ya da 10 yıl içerisinde kesinlikle savaşa gireceğiz” sözlerini sarf ettiği öğrenildi.



Beyaz Saray'ın stratejilerden sorumlu başdanışmanı konumundaki Bannon, aynı zamanda aşırı sağcı internet portalı Breitbart'ın da eski yöneticisiyken verdiği bir demeçte, ABD'nin Ortadoğu'da da ‘büyük bir savaşın' içinde yer alacağına değindi.



Bannon'ın dile getirdiği görüşlerde dikkat çektiği iki önemli ortak nokta var; “Çin ve İslam tehdidi”. Washington, Çin'in, Güney Çin Denizi'ndeki adalar, kayalıklar ve mercan adalarının çevresini doldurarak suni kara parçaları oluşturduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı.



Bunlara ek olarak, önceki gün kongre tarafından onanan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da Çin'in oluşturduğu suni adaları kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Böyle bir blokajın iki ülkeyi savaşa sürükleyeceği uyarıları yapılıyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ortadoğu  Ve  Çin  İle  Savaşa  Gireceğiz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER