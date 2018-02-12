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Ortadoğu karıştı: İsrail, İran İHA'sını vurdu, Suriye F-16 düşürdü

ORTADOĞU KARIŞTI: İSRAİL, İRAN İHA'SINI VURDU, SURİYE F-16 DÜŞÜRDÜ

Suriye tarafından fırlatılan füze, İsrail F-16'sını düşürdü. Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

Tarih : 12 Şubat 2018, 01:10
Puan Ver : Ortadoğu Karıştı: İsrail, İran İha'sını Vurdu, Suriye F-16 Düşürdü(8/10)4

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik... Suriye tarafından fırlatılan füze İsrail F-16'sını düşürdü. Suriye'nin devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemimiz İsrail uçağını düşürdü" denildi. Pilotlar, düşen uçaktan yaralı olarak kurtuldu. Bu haberden dakikalar öncesinde ise, İsrail'in Suriye'de İran İHA'sını düşürdüğü öne sürülmüştü. İsrail'in Şam'a yeni hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor.



NETANYAHU, KOMUTANLARLA GÖRÜŞÜYOR



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabahki hareketlilik sonrası ordu komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.



İSRAİL, HAVA SAHASINI KAPATTI



İsrail, bu sabah yaşanan kriz sebebiyle, Suriye sınırına yakın kuzey bölgede hava sahasını kapattı.





İSRAİL-SURİYE SINIRINDA GERGİNLİK



İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginlik, bu sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü.



İRAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ



İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.



Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Pilotlar, düşen uçaktan yaralı olarak kurtuldu.





SURİYE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ



Suriye'den yapılan resmi açıklamada ise, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğü ve İsrail'in ülkedeki bir askeri üsse taarruza geçmesi nedeniyle uçakların vurulduğu belirtildi.



KIRMIZI ALARM SİRENLERİ ÇALDI



İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.





PATLAMA SESLERİ DUYULDU



Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.



İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.



İSRAİL'DEN YENİ HAVA SALDIRILARI İDDİASI



Suriye devlet televizyonu, Şam'ın kırsal bölgelerinde güçlü patlama sesleri duyulduğunu belirtirken, bunun yeni bir İsrail saldırısı olduğu belirtildi.



Düşürülen uçağın ardından İsrail'in Şam kırsalında yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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