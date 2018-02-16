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ORTADAN KAYBOLDUKTAN SONRA ANNESİ İNTİHAR EDEN ECEM'DEN KORKUNÇ HABER!


Ortadan kaybolduktan sonra annesi intihar eden Ecem'den korkunç haber!
Tarih : 16 Şubat 2018, 11:10
Puan Ver : Ortadan Kaybolduktan Sonra Annesi İntihar Eden Ecem'den Korkunç Haber!(6/10)2

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan Ecem Balcı'nın (17) ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem'in annesi Esra Ercömert (41) intihar etmişti.

KIZININ CESEDİNİ, BULAMAYINCA İNTİHAR ETTİ

Gölcük'te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.

DEFİNE BULDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara'nın Ecem'in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara'nın ifadesini aldı.

ECEM'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet'e getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı'nın öldürüldükten sonra Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.

CESEDİ TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı'nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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