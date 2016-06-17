

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Muğla'da yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı Ortaca İlçesi'nde güneş altında ölçüm yapan termometreler gün ortasında 44 dereceyi gösterdi. Tatile gelenler Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Boğazağzı Plajı'nda tekne turlarına katılmayı tercih etti. Köyceğizi'deki Beyobası Mahallesi Yuvarlakçay ise yemyeşil bitki örtüsü, kayaların arasından çıkan şelalesiyle sıcaktan bunalanlara yemyeşil ağaçların gölgesinde serinleme imkanı verdi. Deniz kenarlarında dolululuk göze çarparken, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ise boş olmasıyla dikkat çekti.