O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ORTACA'DA TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ


ORTACA'DA TERMOMETRELER 44 DERECEYİ GÖSTERDİ
Tarih : 17 Haziran 2016, 17:37
Puan Ver : Ortaca'da Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi(9/10)7


Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Muğla'da yaz mevsiminin en sıcak günleri yaşanıyor. Yerli ve yabancı turistlerin tatil yaptığı Ortaca İlçesi'nde güneş altında ölçüm yapan termometreler gün ortasında 44 dereceyi gösterdi. Tatile gelenler Dalyan Mahallesi'ndeki İztuzu Boğazağzı Plajı'nda tekne turlarına katılmayı tercih etti. Köyceğizi'deki Beyobası Mahallesi Yuvarlakçay ise yemyeşil bitki örtüsü, kayaların arasından çıkan şelalesiyle sıcaktan bunalanlara yemyeşil ağaçların gölgesinde serinleme imkanı verdi. Deniz kenarlarında dolululuk göze çarparken, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ise boş olmasıyla dikkat çekti.








Etiketler: Ortaca  Da  Termometreler  44  Dereceyi  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER