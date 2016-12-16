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orta yaş mutluluğu ömrü uzatıyor

ORTA YAŞ MUTLULUĞU ÖMRÜ UZATIYOR

İngiltere'de 9 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, hayattan zevk alanların ölüm riskinde düşüş gözlendi.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:25
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İngiltere'de 9 bin kişiyle görüşülerek yapılan araştırmada, hayattan zevk alanların ölüm riskinde düşüş gözlendi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Londra Üniversitesi'nde (UCL) görevli bilim insanları, 2002, 2004 ve 2006 yıllarında İngiltere'de yaşayan 50 ila 60'lı yaşlarda 9 bin kişiyle görüşerek bir araştırma yaptı.



Araştırmada, hayattan zevk alan 50 yaş üstü kişilerin, gelecek yedi yılda ölüm olasılıklarının yüzde 24 daha düşük olduğu gözlendi. Bilim insanları, bunun kişinin ruh hali, vücuttaki yararlı veya zararlı hormonların seviyesiyle bağlantısı olabileceğini düşünüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Orta  Yaş  Mutluluğu  Ömrü  Uzatıyor    haber

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