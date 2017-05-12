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orta amerika'da 6,2'lik deprem!

ORTA AMERİKA'DA 6,2'LİK DEPREM!

El Salvador açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı

Tarih : 12 Mayıs 2017, 17:40
Puan Ver : Orta Amerika'da 6,2'lik Deprem!(7/10)5


Orta Amerika ülkesi El Salvador açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü liman kenti Acajutla'nın 79 kilometre güneybatısındaki depremin denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.



Depremde can ve mal kaybı olmadı.



 



kaynak:habertürk








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