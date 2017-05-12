ORTA AMERİKA'DA 6,2'LİK DEPREM!
El Salvador açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadı
Orta Amerika ülkesi El Salvador açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü liman kenti Acajutla'nın 79 kilometre güneybatısındaki depremin denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.
Depremde can ve mal kaybı olmadı.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar