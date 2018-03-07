Türkiye'nin altyapısıyla dikkati çeken kulüplerinden biri olan Altınordu'nun genç futbolcuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesislerde çalışan kadınların bir günlük mesaisine yardımcı oldu.

Kulübün Torbalı ilçesinde bulunan tesislerinde futbolun yanı sıra gördükleri eğitim ve sosyal çalışmalarıyla gündeme gelen Altınordu'nun genç yetenekleri, bu sefer de tesiste çalışan kadınlar için kolları sıvadı.

Son zamanlarda İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma'daki başarılı performansı ve attığı gollerle adını sıkça duyuran Cengiz Ünder ve Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün de yetiştiği Altınordu altyapısındaki gençler, işe ilk olarak odalarından başladı.

YERLERE PASPAS ÇEKİP LAVABOLARI TEMİZLEDİLER

Odalarındaki yatakları toplayan 15 yaş altı takımı oyuncuları, yerlere paspas çekti, lavaboları temizledi. Ardından camlara el atan gençlere ise yine kadınlar öncülük etti. Bu esnada işlerini hakkıyla yapan genç yetenekler, çalışan "abla"larından "aferin" aldı.

Öğle yemeği vaktinin yaklaşmasıyla mutfağa giren geleceğin Cengiz Ünderleri patates soydu, soğan doğradı. Oyuncuların, soğan doğrarken gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

YEMEK DE SERVİS ETTİLER

Gençlerin, bu işleri yaparken aralarında eğlenceli sohbetler de eksik olmadı. Masaların düzenini ayarlayan, ekmek ve su dağıtımını da yapan gençler, daha sonra yemek servisine geçti.

"Abla", "Teyze" dedikleri kadınlara tek tek servis yapan Altınorduekibinin gençleri, yemekten sonra bulaşıkları da yıkadı.

Kirli çamaşırları toplayıp çamaşırhaneye götüren gençler, daha sonra mıntıka temizliği yaptı.

Son olarak kadınlarla yeşil sahaya çıkan genç futbolcular, buradaki hünerlerini "abla"larıyla paylaştı. Eğlenceli dakikaların yaşandığı sahada kadınlar ısınma hareketleri yaptı, kaleye geçen genç yeteneklere penaltıdan gol attı.

Kadınlar ve genç futbolcular, günü hatıra fotoğrafı çekerek noktaladı.

"ONLAR GÖRÜLMEYEN KAHRAMANLAR"

Altınordu 14, 15 ve 16 yaş altı takımlarının forvet antrenörü Hakan Kayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınordu'nun farkındalık eğitiminin önemine dikkati çekti.

Zaman zaman genç oyunculara bu kapsamda eğitimler verdiklerini aktaran Kayalar, "Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eğitimimizi buna yöneltik. Sahada göstermiş olduğumuz başarıların arkasında görünmeyen kahramanlarımız var. Onlar da tesislerde çalışan kadınlarımız. Bizler de bugün oyuncularımızdan onlara yardımcı olmalarını istedik." diye konuştu.

"SADECE BUGÜN DEĞİL ARADA YARDIM EDİYORLAR"

Altınordu Futbol Okulunun aşçısı Dilek Altun, genç futbolcularla aile gibi olduklarını, gençlerin kendilerini ablaları, teyzeleri gibi gördüğünü anlattı.

Altun, "Sağ olsun çocuklarımız sadece bugüne özel değil arada gelip yardımcı oluyorlar. Bu, bazen boş vakitlerinde, bazen de hocalarının özel izniyle oluyor." ifadelerini kullandı.

Altınordu 16 Yaş Altı Takımı'nın oyuncusu Polat Abay ise patates soyarken yaptığı konuşmada, tesiste futbolun yanı sıra eğitim ve öğretim de gördüklerini ifade etti. Tesisteki ortamın samimiyetine vurgu yapan Abay, bu ailenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

"BURADAKİ KADINLAR BİZİM ANNEMİZ GİBİDİR"

Polat Abay'ın takım arkadaşı Ömer İmamoğlu ve 15 yaş altı takımı oyuncusu Muhammed Demirci ise Türkiye'deki en iyi altyapılardan birinde forma giydikleri için duydukları mutluluğu dile getirdi.

Aldıkları eğitimin hakkını vermek için çalıştıklarını kaydeden Muhammed Demirci, "Buradaki çalışan kadınlar bizim annemiz gibidir. Onların şahsında tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada