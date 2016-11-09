

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlı köyü Dadaşkent Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda 26 Ekim'de bir kişinin köpeği tarafından insan kafatası bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Bölgedeki aramada insan kemikleri bulunması üzerine iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı. Çalışmalarda bölgeye 200 metre uzaklıkta toprağa gömülmüş bir pantolon bulundu. Pantolonun arka cebinden 38 yaşındaki Salim Sönmez'e ait kimlik ile kredi kartı ve bir miktar para çıktı. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu, Salim Dönmez'in ailesi tarafından 9 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.



Güvenlik güçleri, Dönmez'in babası Süleyman ve annesi Şükriye Dönmez ile irtibata geçti. Aileden DNA testi için örnek alındı. İncelemede, kemiklerin Dönmez'e ait olduğu kesinleşti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bir spor mağazasında teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi Salim Dönmez'in en son görüştüğü kişilerin S.C, T.D. ve K.K. olduğunu tespit etti. Ayrıca S.C'nin, cesedin bulunduğu bölgede Dönmez'e ait aracı kullandığı, Plaka Tanımı Sistemiyle (PTS) belirlendi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve çelişkili ifadeler veren zanlılardan S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







kaynak:milliyet