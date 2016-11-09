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ormanlık alanda bulunan insan kemiklerinin kimliği tespit edildi

ORMANLIK ALANDA BULUNAN İNSAN KEMİKLERİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda bulunan kemiklerin, 4 ay önce kayıp ihbarında bulunulan Salim Dönmez'e ait olduğu tespit edildi.

Tarih : 09 Kasım 2016, 15:58
Puan Ver : Ormanlık Alanda Bulunan İnsan Kemiklerinin Kimliği Tespit Edildi(7/10)6


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlı köyü Dadaşkent Sitesi yakınlarındaki ormanlık alanda 26 Ekim'de bir kişinin köpeği tarafından insan kafatası bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Bölgedeki aramada insan kemikleri bulunması üzerine iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı. Çalışmalarda bölgeye 200 metre uzaklıkta toprağa gömülmüş  bir pantolon bulundu. Pantolonun arka cebinden 38 yaşındaki Salim Sönmez'e ait kimlik ile  kredi kartı ve bir miktar para çıktı. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşme sonucu, Salim Dönmez'in ailesi tarafından 9 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, Dönmez'in babası Süleyman ve annesi Şükriye Dönmez ile irtibata geçti. Aileden DNA testi için örnek alındı. İncelemede, kemiklerin  Dönmez'e ait olduğu kesinleşti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, bir spor mağazasında teknik servis hizmeti veren firmanın sahibi Salim Dönmez'in en son görüştüğü kişilerin S.C, T.D. ve K.K. olduğunu tespit etti. Ayrıca S.C'nin, cesedin  bulunduğu bölgede Dönmez'e ait aracı kullandığı, Plaka Tanımı Sistemiyle (PTS)  belirlendi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve çelişkili ifadeler veren zanlılardan S.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest  bırakıldı.



 



kaynak:milliyet








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