Ormandaki Milyonlarca Liralık Servet Kayboluyor
Sigaraya 10 Yılda Yüz Milyarlarca Lira Harcandı
Türkiye'nin En Önemli Projesinde Sona Yaklaşıldı
Halis Ağa'nın Kurduğu Toprak Kağıt Fabrikasının İflası İstendi
Samsung'un Patronu Da Polis Kıskacında
Beşiktaş 1,5 Ay Boyunca Ölüp Ölüp Dirilecek
Dünyanın En Büyük Roketi Musk'a Rekor Zarar Getirdi!
3'üncü Havalimanı İnşaatı Havadan Görüntülendi
Beşiktaş, Geliriyle Dünya Devlerini Geride Bıraktı
Başakşehir - Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek
Türkiye, Ab'ye Vize Serbestisine Hazırım!
Şenol Güneş'in En Sevdiği Futbolcu Aras, Moldova Ligine Gitti
Abd'de Fakirlerin Bedeni Karaborsada Satılıyor
Çinli Futbolcu, Ailesi Doğum Tarihini Değiştirdiği İçin Futboldan Men Cezası Aldı
Dolmabahçe-Levazım Tünel İnşaatı Hızlandırıldı
Emekliler Müjde! Ek Ödemeler Artıyor
Altın Düşüşe Geçti 160 Lira Seviyesinde!
Beşiktaş, Gökhan Gönül, Atiba Ve Quaresma'yı Gönderiyor
Sanayi Üretim Endeksi Arttı
Ev Alana Ödenen Devlet Katkısı 20 Bin Liraya Çıkıyor

Ormandaki milyonlarca liralık servet kayboluyor

ORMANDAKİ MİLYONLARCA LİRALIK SERVET KAYBOLUYOR

Orman Genel Müdür Yardımcısı Ahmet İpek, tıbbi aromatik bitkilerin önemine işaret ederek "Ülkemizde her yıl binlerce ton tıbbi ve aromatik bitki kayıp servete dönüşüyor" dedi.

Tarih : 08 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : Ormandaki Milyonlarca Liralık Servet Kayboluyor(10/10)6

Her yıl binlerce ton tıbbi ve aromatik bitki değerindeki varlıklarımız, yeterince değerlendirilemediği için adeta kayıp servete dönüşüyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı İpek, "Yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına sadece ham madde olarak giden tıbbi ve aromatik bitkiler, katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek yüksek fiyatlarla ülkemize dönüyor" dedi.

"HER BİTKİ BİR DERDE DEVA"

Her bitkinin mutlaka bir derde deva olduğunu aktaran İpek, "Bizlere düşen de bu nimetlerin hikmetini araştırarak ortaya koymak ve insanlığa sunmaktır. Orman Genel Müdürlüğü olarak gerek bölge müdürlüklerimiz gerekse odun dışı ürün ve hizmetler dairesi başkanlığımızın yaptığı çalışmalarla önemli mesafeler kaydettik." diye konuştu.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda Orman Genel Müdürlüğü olarak konuyu devamlı gündemde tutmayı amaçladıklarını belirten İpek, konuyla ilgili bilinç oluşturmayı ve bu anlamda mesafe almayı istediklerini dile getirdi.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Tıbbi aromatik bitkiler konusunun oldukça önemli olduğunu vurgulayan İpek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde, her yıl binlerce ton tıbbi ve aromatik bitki değerindeki servetin kayıp servete dönüştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık yüzde 90'ı yurt dışına sadece ham madde olarak giden tıbbi ve aromatik bitkiler, katma değeri yüksek ürünlere çevrilerek yüksek fiyatlarla ülkemize dönüyor. Ülkemizin birçok farklı ekosistemlere sahip olduğunu, Avrupa Kıtası'ndan daha zengin bitkilere sahip olduğumuzu ifade ediyoruz ama bu konuda maalesef önemli bir mesafe katetmiş değiliz. Bitki açısından dünya sıralamasında 21. sıradayız ve bu zenginlikten yeterince faydalanamıyoruz."

İpek, ülke olarak bu unsurların sorgulanmasını gerektiğine işaret ederek, "İşte bu duruma son vermek gayesiyle Orman Genel Müdürlüğü olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi tıbbi ve aromatik bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi, kurumsal mevzuatın geliştirilmesi, eğitim ve tanıtım faaliyetleri için buradayız." ifadesini kullandı.

"ORMAN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ise insanlık açısından önem arz eden ormanların sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu söyledi.

Ormanların, ataların mirası değil çocukların emaneti olduğunu ifade eden Bıyıklı, "Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2018 yılında 27 milyon 730 bin lira yatırım yaparak, orman emanetine sahip çıkacağız. 2017 yılında ki orman yangınlarında yaşanan yol sıkıntısının giderilmesi amacı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. 70 kilometre yeni orman yolu, bin 300 hektar alan ağaçlandırma, bin 700 hektar alanda toprak muhafazası ve bin 500 hektar alan ise rehabilatasyon yapılacaktır." diye konuştu.

Bıyıklı, ormanların korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması, zengin kaynak değerlerine sahip ormanların sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanılması amacıyla bu çalıştayı gerçekleştirdiklerini anlatarak, ormanların sunduğu hizmetlerden daha fazla faydalanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı istediklerini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ormandaki  Milyonlarca  Liralık  Servet  Kayboluyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER