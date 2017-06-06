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orlando'da silahlı saldırı: 5 ölü

ORLANDO'DA SİLAHLI SALDIRI: 5 ÖLÜ

ABD'nin Orlando kentinde dün sabah silahlı saldırı gerçekleştirildi. Endüstriyel bölgedeki bir işyerindeki saldırıda 5 kişi öldü.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:29
Puan Ver : Orlando'da Silahlı Saldırı: 5 Ölü(10/10)8


ABD'nin Orlando kentinde dün sabah silahlı saldırı gerçekleştirildi. Endüstriyel bölgedeki bir işyerindeki saldırıda 5 kişi öldü. Saldırının gerçekleştiği işyerinin bir çalışanı olduğu söylenen saldırganın öldüğü bildirildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.



 



kaynak:sabah








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