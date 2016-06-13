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orlando saldırısı abd'yi yasa boğdu

ORLANDO SALDIRISI ABD'Yİ YASA BOĞDU

Orlando'da 50 kişiyi katleden saldırganın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği öğrenildi.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:17
Puan Ver : Orlando Saldırısı Abd'yi Yasa Boğdu(10/10)11


Orlando'da 50 kişiyi katleden saldırganın IŞİD'e bağlılık yemini ettiği öğrenildi. Terör şüphesiyle saldırganın iki kez ifadesi alınmış, ancak daha sonra soruşturmaya son verilmişti.

Yakın Amerikan tarihinin en kanlı saldırısının arkasında radikal İslamcıların olup olmadığı araştırılıyor. En az 50 kişiyi öldürüp 53 kişiyi de yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen Omar Seddique Mateen'in 2013 yılında FBI tarafından terör şüphesiyle ifadesi alındıktan sonra soruşturma kapsamından çıkarıldığı öğrenildi. Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump Florida eyaletlinin Orlando kentindeki bir gece kulübünü hedef alan kanlı saldırının ardından Müslümanların ABD'ye sokulmaması şeklindeki talebini tekrarladı.



Mateen'in 1986 yılında New York'ta Afganistan'dan göç etmiş bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldiği öğrenildi. Mateen'in babası NBC televizyonuna verdiği demeçte katliamın dini nedenlerle işlendiğine ihtimal vermediğini ve homoseksüellerden duyduğu nefretin oğlunu bu eyleme yönlendirmiş olabileceğini söyledi. 29 yaşındaki failin 2011 yılında boşandığı eski eşi Mateen'in akli dengesinin yerinde olmadığını ve kendisini sık sık dövdüğünü anlattı.



Fort Pierce cemaatinden imam Sayed Shfeeq Rahman haftada üç illa dört gün akşam namazına gelen Mateen'in böyle bir eyleme kalkışabileceğini hiç tahmin etmediğini ve katilin internet üzerinden radikalleştirilmiş olabileceğini söyledi.








Etiketler: Orlando  Saldırısı  Abd  Yi  Yasa  Boğdu    haber

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