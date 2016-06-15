ORLANDO SALDIRGANININ EŞİ DE SUÇLANACAK
ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldüren saldırgan Omar Mateen'in eşi Nur Salman'a da saldırıyla ilgili suçlama yöneltilebileceği belirtildi.
Fox News ve Reuters'ın haberine göre savcılar Salman'ın soruşturulması için bir büyük jüri topladı.
Salman'ın polise eşini saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığını söylediği belirtildi.
Savcıların Salman'a 49 cinayet ve 53 cinayet teşebbüsüne yardımcı olmak ve saldırıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmamakla suçlamaı düşündüğü kaydedililyor.
Fox televizyonuna konuşan bir kaynak Mateen'in saldırı sırasında da eşini aramasının muhtemel olduğunu söyledi.
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