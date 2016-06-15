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orlando saldırganının eşi de suçlanacak

ORLANDO SALDIRGANININ EŞİ DE SUÇLANACAK

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldüren saldırgan Omar Mateen'in eşi Nur Salman'a da saldırıyla ilgili suçlama yöneltilebileceği belirtildi.

Tarih : 15 Haziran 2016, 11:23
Puan Ver : Orlando Saldırganının Eşi De Suçlanacak(10/10)7


Fox News ve Reuters'ın haberine göre savcılar Salman'ın soruşturulması için bir büyük jüri topladı.



Salman'ın polise eşini saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığını söylediği belirtildi.



Savcıların Salman'a 49 cinayet ve 53 cinayet teşebbüsüne yardımcı olmak ve saldırıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmamakla suçlamaı düşündüğü kaydedililyor.



Fox televizyonuna konuşan bir kaynak Mateen'in saldırı sırasında da eşini aramasının muhtemel olduğunu söyledi.








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