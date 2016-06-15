

Fox News ve Reuters'ın haberine göre savcılar Salman'ın soruşturulması için bir büyük jüri topladı.







Salman'ın polise eşini saldırıdan vazgeçirmeye çalıştığını söylediği belirtildi.







Savcıların Salman'a 49 cinayet ve 53 cinayet teşebbüsüne yardımcı olmak ve saldırıyla ilgili yetkililere ihbarda bulunmamakla suçlamaı düşündüğü kaydedililyor.







Fox televizyonuna konuşan bir kaynak Mateen'in saldırı sırasında da eşini aramasının muhtemel olduğunu söyledi.