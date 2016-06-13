

Florida eyaletinin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne saldırarak 50 kişinin ölümüne neden olan ABD vatandaşı Omar Mateen, 2013'ten bu yana Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI) takibinde lan bir isim.







Mateen, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece gece kulübü Pulse'ta açtığı ateşle aynı zamanda ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını da gerçekleştirmiş oldu.







FBI, polisle girdiği çatışmada öldürülen 29 yaşındaki Mateen'in 'radikal İslamcı ideolojiye' meğilli bir kişi olduğunu söylüyor. Ancak Mateen'in uluslararası bağlantılarının olup olmadığı henüz belli değil.







Saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce 911 acil yardım hattını arayan Omar Mateen'in Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) biat ettiğini açıkladığı ifade ediliyor. IŞİD ise Mateen'i 'savaşçımız' olarak niteleyip benimserken, saldırıyı da üstlendi. Ancak IŞİD'in saldırıyı düzenleyen Omar Mateen'le doğrudan irtibat içinde olup olmadığı henüz netik kazanmadı.