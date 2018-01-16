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Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu

ORLANDO CİTY, LARİN TRANSFERİ İÇİN BEŞİKTAŞ'A KARŞI NEYMAR'IN AVUKATINI TUTTU

Orlando City, Beşiktaş'ın KAP'a bildirdiği Cyle Larin transferinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor. MLS ekibi bu dava için Neymar'ın da avukatlığını yapan Marcos Motta ile anlaştı.

Tarih : 16 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu(9/10)5

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdiği Kyle Larin de sular durmak bilmiyor.

Son olarak Orlando City'nin Amerika basınına yaptığı hukuksuzluk açıklamalarının ardından, MLS ekibinden bir de avukat hamlesi geldi.

NEYMAR VE GUERRERO'NUN AVUKATLIĞINI YAPTI

Larin konusunda işin hukuk tarafında çözülmesi beklenirken, Orlando City, bu dava için ünlü spor avukatı Marcos Motta ile anlaştığı ifade edildi. Ünlü avukat, son dönemde Neymar'ın PSG'ye transferinde görüşmeleri yapan heyette yer alırken son olarak da Perulu oyuncu Jose Paulo Guerrero'nun doping davasında, oyuncu tarafını savunmuştu.GUERRERO'NUN 1 YILLIK DOPİNG CEZASINI 6 AYA İNDİRDİ

Marcos Motta, Perulu oyuncu Guerrero'nun 1 yıllık doping cezasını yaptığı savunma ile 6 aya indirirken, oyuncuya Dünya Kupası'nda forma giyme şansı doğmuştu.

Orlando City, bu hamlesi ile hukuk alanında elini güçlendirmeye çalışırken, ilerleyen günlerin ne getireceği ise büyük merak konusu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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