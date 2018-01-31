ORLANDO CİTY, BEŞİKTAŞ İLE LARİN KONUSUNDA ANLAŞILDIĞINI DUYURDU
Orlando City, Larin'in transferi için Beşiktaş ile anlaşıldığını sitemli bir dille duyurdu.
Orlando City, Cyle Larin'in transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı ve sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul'a gelen Larin'in davranışı nedeniyle tepkili bir açıklama yayınladı.
"KULÜBÜN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞTIR"
Orlando City'nin açıklamasında, sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul'a gelen oyuncuya sitem edildi ve, "Oyuncunun kabul edilemez davranışı nedeniyle hayal kırıklığı yaşansa da, kulübün geleceğini düşünerek böyle bir karar alınmıştır. Kulübün değerlerine saygı duyan oyuncularla devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.
BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRMİŞTİ
Beşiktaş, Larin ile görüşmelere başlandığını duyurmuş ve, "Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı
- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan'la Görüştü: Senden Memnunum
- Transfere 400 Milyon Euro Harcayan Psg, Uefa Soruşturmasından Geçti
- Sivasspor, Henri Saivet'i Kadrosuna Kattı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar