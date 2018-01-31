Orlando City, Larin'in transferi için Beşiktaş ile anlaşıldığını sitemli bir dille duyurdu.

Orlando City, Cyle Larin'in transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı ve sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul'a gelen Larin'in davranışı nedeniyle tepkili bir açıklama yayınladı.

"KULÜBÜN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK BÖYLE BİR KARAR ALINMIŞTIR"

Orlando City'nin açıklamasında, sözleşmesi olmasına rağmen İstanbul'a gelen oyuncuya sitem edildi ve, "Oyuncunun kabul edilemez davranışı nedeniyle hayal kırıklığı yaşansa da, kulübün geleceğini düşünerek böyle bir karar alınmıştır. Kulübün değerlerine saygı duyan oyuncularla devam edilecektir." ifadeleri yer aldı.

BEŞİKTAŞ KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Beşiktaş, Larin ile görüşmelere başlandığını duyurmuş ve, "Profesyonel Futbolcu Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Major League Soccer ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: haberinburada