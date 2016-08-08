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orkide yağları'nın sahibine fetö gözaltısı

ORKİDE YAĞLARI'NIN SAHİBİNE FETÖ GÖZALTISI

İZMİR'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında kentin tanınmış işadamlarından Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da bulunduğu, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tarih : 08 Ağustos 2016, 09:08
Puan Ver : Orkide Yağları'nın Sahibine Fetö Gözaltısı(0/10)


Emniyet Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. İzmir merkezli yapılan operasyonda, kentin tanınmış işadamlarından Orkide Yağları'nın sahibi Küçükbay Şirketler Grubu Başkanı Ahmet Küçükbay da gözaltına alındı. İstanbul'da gözaltına alınan Ahmet Küçükbay, İzmir'e getirilmek yola yola çıkartıldı. Ahmet Küçükbay, İstanbul Yenikapı'da dün düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi öncesi birçok gazeteye tam sayfa ilan verip destek vermişti.








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