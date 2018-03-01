Dev Derbide Yumruklar Konuştu! Kırmızı Kart Çıktı
300 Kilo Dinamit Binayı Yıkmaya Yetmedi! Patlama Anı Kamerada
40 Kurbanı Var! 30 Yıldır Aranan Sambre Tecavüzcüsü Yakalandı
Taraftarın Kolunu Isıran Futbolcuya Ceza!
Bodrum Otelleri Tatil Beklentilerinizi Sonuna Kadar Gerçekleştirmeyi Hedefliyor!
Fetö'nün Tsk Soruşturmasında 39 Asker Tutuklandı
Fenerbahçeli Mehmet Ekici, 102 Gün Sonra Bir İlki Yaşadı
Wesley Sneijder'den Yıllar Sonra Gelen Galatasaray İtirafı
Ak Parti- Saadet Görüşmesi Sona Erdi! İttifakla İlgili Açıklama Geldi
Ariel Ortega'dan Olay Sözler: Kariyerimin En Kötü Günleriydi
Dev Derbiye Dakikalar Kaldı! İşte Sürprizlerle Dolu 11'ler
Yolcu Minibüsü Çaya Uçtu! Yaralılar Var
Fenerbahçe'den Sert Açıklama: Suç Duyurusunda Bulunulacaktır
Emniyet Üniformaları Değişti!
Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı Düzenleyip Cep Telefonuna Çektiler
Beşiktaş'ın Yıldızı Quaresma'dan Transfer İtirafı: Teklif Aldım
Ypg'liler Püskürtülüyor! İşte Raco'nun Kuşatma Altındaki Görüntüleri
Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama!
Malatya'da 19-0'lık Maç 60. Dakikada Hakem Kararıyla Bitti
Arjantin-İsrail Maçında Messi Oynarsa, Tangocular 3 Milyon Dolar Kazanacak

Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu

ORKA HOLDİNG'E, TÜRK OLDUĞU İÇİN KREDİ VERMEYEN BANKANIN MÜDİRESİ KOVULDU

İtalya'da bir bankadan kredi başvurusu yapan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'na "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" yanıtını veren banka müdiresi görevden alındı.

Tarih : 01 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Orka Holding'e, Türk Olduğu İçin Kredi Vermeyen Bankanın Müdiresi Kovuldu(5/10)1

Türkiye'nin önemli markalarından Damat, Damat's, Tween markalarını bünyesinde bulunduran, dünyada da ismi tanınan Orka Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İtalya'da Türk olduğu için kredi alamadığını söyledi. Orakçıoğlu, İtalya'da kredi için başvurdukları banka müdiresinin "Türk olduğunuz için sizinle çalışmak istemiyoruz" ifadelerini kullanarak kendilerine kredi vermediğini açıkladı.

"İTALYA'NIN İHRACATINI ARTIRIYORUZ"

Bunun üzerine Yapı Kredi'nin ortağı UniCredit'in üst düzey yöneticisinin araya girdiğini dile getiren Orakçıoğlu, "İtalya'ya ihracatını yüzde 85 artıran bir firma olarak kredi verilmemiş olmasının arkasında Türk olmamız yatıyordu. Ama sıkıntıyı UniCredit çözdü, ilgili banka müdiresi de görevden alındı" diye konuştu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, engellerin bununla da bitmediğini ifade eden Orakçıoğlu, "Türk dekorasyon ekibimize Almanya vize vermedi, mağazanın açılışı gecikti. Madrid'de mağaza için kiraladığımız yerin mal sahibi, Türk olduğumuzu öğrenince 3 ay bizi oyaladı, 5 yıllık kirayı peşin istedi ama biz geri adım atmadık. Madrid'de daha iyi bir mağaza bulduk. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde engellerle karşılaşıyoruz ama bu bizi yıldırmak bir yana daha da hırslandırıyor" diye konuştu.

"600 MİLYON LİRA CİRO YAPTIK"

Geçen yıl 600 milyon lira ciro yaptıklarını bu yıl ise hedeflerinin 750 milyon lira olduğunu dile getiren Orakçıoğlu, "Bu ciroyu yüzde 70 ihracat artışıyla gerçekleştireceğiz. 500 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Orka  Holding  E  Türk  Olduğu  İçin  Kredi  Vermeyen  Bankanın  Müdiresi  Kovuldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER