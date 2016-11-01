

Orhan Gencebay ve Sevim Emre çifti Ankara yolunda otomobilleriyle seyir halindeyken bir trafik kazası geçirdi.



Bir TIR'a çarpan Orhan Gencebay ve Sevim Emre'nin sağlık durumu ise iyi. Renkli Sayfalar'a telefonla bağlanan Sevim Emre konuyla ilgili şunları söyledi:



"Cumhuriyet Resepsiyonu için Ankara'ya giderken, şoförümüz bir TIR'ın hızla arkamızdan geldiğini söyledi. Kısa süre sonra hızla gelen TIR bizi sollamak istedi ve aniden önümüze kırdı, ben çığlık attım şoför direksiyonu kırdı ve bariyerlere çarparak yolun diğer tarafına geçtik. Oldukça önemli bir kaza atlattık. Bariyerlere çarptık ve yolun diğer tarafına geçtik. Orhan Gencebay'ın da sağlık durumu iyi ikimizde iyiyiz ucuz atlattık. Hayat bir an meselesi… Yarın yok diye düşünüyorum hep. Çok ciddi bir kazaydı ve kurtulamayabilirdik. Panikle bir çığlık attım, Orhan elimi tuttu ve beni rahatlatmaya çalıştı."