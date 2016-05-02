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örgütün iki numaralı ismi öldürüldü!

ÖRGÜTÜN İKİ NUMARALI İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ!

Ebu Bekir El Bağdadi'nın ardından, IŞİD'in iki numaralı adamı olan Ebu Ali El Anbari de Irak'ta öldürüldü.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 09:41
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Russia Today'in haberine göre IŞİD dün, Bağdadi'nin sağ kolu olan ve Hacı İman kod adıyla bilinen El Anbari'nin öldürüldüğünü resmen kabul etti.



Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Suriye sınırında yer alan El-Aş bölgesinde büyük bir IŞİD karargahının vurulduğunu ve El Anbari ile birlikte 14 IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurmuştu.



El Anbari, El Bağdadi'nin emri altında, Ebu Ala El Afri ve Ebu Ala Kardaş ile birlikte IŞİD'in yönetim kadrosunu oluşturmaktaydı.








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