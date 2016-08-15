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ÖRGÜT MENSUPLARINA KRİPTOLU TALİMAT


ÖRGÜT MENSUPLARINA KRİPTOLU TALİMAT
Tarih : 15 Ağustos 2016, 09:40
Puan Ver : Örgüt Mensuplarına Kriptolu Talimat(0/10)


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamak için kritpolu talimat gönderdiği ortaya çıktı. MİT'in çözdüğü mesajlarda, "Yurtdışında 'hizmet diasporası' çatısı altında birleşin. Kaçmak yerine 'Hicret ettik' deyin" ifadeleri yer aldı.



MİT'in deşifre ettiği kriptolu yazışmalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütü tekrar toplamak için örgüt mensuplarına, "Yurtdışında 'Hizmet diaasporası' çatısı altında birleşin, Hizmet hareketini bulunduğunuz ülkeden yürütün. Türkiye'deki ailenizi de yanınıza alın, firar ve kaçma kelimelerini kullanmayın, yerine 'Hicret ettik' deyin" talimatları gönderdiği tespit edildi.








Etiketler: Örgüt  Mensuplarına  Kriptolu  Talimat    haber

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