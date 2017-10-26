ÖRGÜT KISKAÇTA! IRAK'TA DEAŞ'IN SON KALESİ DÜŞTÜ
Irak güçleri, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssünü terör örgütü DEAŞ'tan geri alındı.
Irak güçlerinin, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssünü terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi
GERİ ALINAN BÖLGELER
Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz, H1 istasyonu, el-Vez köyü, Hüseyniyat ve Nadire semtleriyle Ziraat Araştırmaları Dairesini DEAŞ'tan geri aldı." denildi.
ASKERİ ÜS ALINDI
Açıklamada, ayrıca Saad Askeri Üssünün de (H2) kurtarıldığına yer verilerek, güvenlik güçlerinin ilerlemeye devam ettiği belirtildi.
OPERASYON SABAH BAŞLADI
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sabah erken saatlerde Enbar'a bağlı DEAŞ'ın son kalesi Kaim'i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.
Kaynak: haberinburada
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