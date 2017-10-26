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Örgüt Kıskaçta! Irak'ta DEAŞ'ın Son Kalesi Düştü

ÖRGÜT KISKAÇTA! IRAK'TA DEAŞ'IN SON KALESİ DÜŞTÜ

Irak güçleri, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssünü terör örgütü DEAŞ'tan geri alındı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Örgüt Kıskaçta! Irak'ta Deaş'ın Son Kalesi Düştü(5/10)1

Irak güçlerinin, Enbar ilindeki Saad Askeri Üssünü terör örgütü DEAŞ'tan geri aldığı bildirildi

GERİ ALINAN BÖLGELER

Irak Savunma Bakanlığı'na bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güçlerimiz, H1 istasyonu, el-Vez köyü, Hüseyniyat ve Nadire semtleriyle Ziraat Araştırmaları Dairesini DEAŞ'tan geri aldı." denildi.

ASKERİ ÜS ALINDI

Açıklamada, ayrıca Saad Askeri Üssünün de (H2) kurtarıldığına yer verilerek, güvenlik güçlerinin ilerlemeye devam ettiği belirtildi.

OPERASYON SABAH BAŞLADI

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, sabah erken saatlerde Enbar'a bağlı DEAŞ'ın son kalesi Kaim'i geri alma operasyonunun başladığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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